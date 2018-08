Oltre 35 poeti a Genova per il “cambiamento”

Genova. Con il patrocinio del Comune di Genova, torna nel capoluogo ligure il movimento di poesia globale 100 Thousand Poets for Change (100 mila poeti per il cambiamento), che darà vita all’evento “P for Poetry”.

L’iniziativa si svolgerà il 26 settembre presso la Stanza della Poesia, a Palazzo Ducale. Si tratta di un appuntamento internazionale che coinvolge ogni anno, in una data di settembre, centinaia di città dislocate nei cinque continenti.

L’evento di poesia globale ha preso il via nel 2011, da un’idea dei poeti statunitensi Michael Rothenberg e Terri Carrion. “Michael e Terri non sono solo autori di grande valore,” spiegano i poeti Roberto Malini, Mauro Milani e Daniela Malini, organizzatori dell’avvenimento genovese, “ma anche instancabili attivisti per i diritti umani e dell’ambiente”.

Il Comitato Unicef di Genova ha dato a propria volta il patrocinio all’evento. L’appuntamento genovese inizierà alle 15 con le prove aperte, mentre dalle 16 cominceranno le letture, che vedranno alternarsi più di trentacinque poeti – fra cui molti giovani – il cui talento e le cui voci chiederanno alla civiltà di compiere un passo avanti, verso un’era di pace, accoglienza, solidarietà e sostenibilità.