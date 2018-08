Olcese e Margiotta, gran ritorno ad Arenzano

Arenzano. Sabato 23 maggio alle 21 al Teatro Il Sipario strappato Muvita torna una delle coppie comiche più originali del panorama nazionale. Adolfo Margiotta e Massimo Olcese presentano Avete visto passare un pacchetto di Marlboro?

Il pacchetto di Marlboro che Olcese & Margiotta cercano disperatamente è una metafora sulla speranza di un futuro che li ha abbandonati, dandosi alla fuga senza neanche salutarli.

Ma il pacchetto di Marlboro non è l’unica cosa ad essere fuggita ai due malcapitati. Infatti tutti i personaggi che danno vita a “Avete visto passare un pacchetto di Marlboro” cercano qualcosa. Il capo mandamento di una potente famiglia mafiosa cerca inutilmente di assassinare in tutti i modi il padrino per prenderne il potere, ma il vecchissimo boss è immune ai veleni, alla polvere da sparo e persino alla morte; due uomini primitivi cercano di sconfiggere la noia inventando cose delle quali poi diventano vittime; in un interno di famiglia, un padre calabrese, disoccupato e ignorante, cerca inutilmente di liberarsi della presenza dell’insopportabile figlio, saputello e logorroico; due sbruffoni della Valsugana cercano di prevalere l’uno sull’altro millantando organi e prestazioni sessuali a doppia cifra.

C’è chi cerca di annichilire l’amico confidandogli sconvolgenti segreti e infine schiaffeggiandolo. C’è chi è ipocrita e menefreghista e cerca di vendersi come un bravo ragazzo. C’è chi ha sessant’anni e cerca ancora di farsi mantenere dagli ottuagenari genitori.

C’è chi, Olcese e Margiotta, alla fine dello spettacolo cerca di improvvisare una canzone con parole suggerite dal pubblico.

Sketch, canzoni, monologhi, improvvisazioni, tutto questo e molto altro e cercheremo di ricordarcelo.

Ingresso 12 euro, ridotto 10 euro. Telefono: 339.6539121.