Oktoberfest, birra, cibo e atmosfere bavaresi a Genova

Genova. Dall’8 al 25 settembre torna l’Oktoberfest in piazza della Vittoria, che si trasforma in un feudo bavarese.

I grandi boccali di birra (la stessa che viene servita a Monaco di Baviera) non sono l’unica caratteristica della manifestazione: tra le specialità, i piatti tipici come würstel con crauti e brezel. In programma anche diverse iniziative: musica e iniziative per bambini.

Il tendone sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle 2 sabato e domenica dalle 12 alle 2.