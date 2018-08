Oblivion, l’human jukebox torna all’Archivolto

Genova. Dopo il tutto esaurito della passata stagione, giovedì 17 e venerdì 18 novembre (ore 21) gli Oblivion tornano a grande richiesta a Genova al Teatro dell’Archivolto con il loro Oblivion: The Human Jukebox.

In Oblivion: The Human Jukebox alla perversa creatività dei cinque cialtroni più irriverenti del teatro e della Rete – al secolo Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli – si aggiunge quella degli spettatori, che contribuiscono a creare il menù della serata suggerendo gli ingredienti della pozione. Attraverso bigliettini consegnati all’ingresso in sala, il pubblico potrà richiedere qualsiasi brano, dai Ricchi e Poveri ai Queen, da Fabrizio De Andrè a Gianni Morandi, dai rapper ai cori gospel: gli Oblivion hanno in repertorio tutti i grandi della musica italiana e internazionale e sono pronti ad affrontare sfide sempre più difficili a colpi di cazzotti, mash-up, parodie, duetti impossibili e canzoni strampalate. Un flusso di note e ritmi infinito prenderà vita davanti agli occhi attoniti degli spettatori per una esperienza folle e mai ripetibile. Sempre diverso ogni sera, Oblivion: The Human Jukebox è la playlist che non hai mai avuto il coraggio di fare, uno Spotify vivente che provoca scene di panico, isteria collettiva, ma soprattutto interminabili richieste di bis.

Biglietti da 7,50 a 22 euro.