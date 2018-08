Il Numero primo di Marco Paolini

Genova. Diretto e interpretato da Marco Paolini, Numero primo rappresenta l’apertura di una nuova stagione degli Album, ai quali l’autore ha affidato negli ultimi trent’anni alcuni dei suoi primi spettacoli.

Spettacoli in cui Paolini coniuga autobiografia a ritratto generazionale. In Numero primo si racconta di un padre e di un figlio in viaggio nel Nord Est italiano, tra le nevrosi della modernità, l’invadenza della tecnologia e alcuni scenari fantascientifici.

In scena alla Corte, biglietti a partire da 17 euro. Inizio alle 20.30.