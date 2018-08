Nuju, da Bologna l’urban folk all’Altrove

Genova. Doppio live sul palco dell’Altrove sabato 11 aprile: arriva anche Genova l’urban folk rock dei bolognesi Nuju, in apertura i livornesi Mandrake con il loro folk pop.

I Nuju nascono nei primi mesi del 2009. Nel progetto prende corpo la volontà di unire la vena autorale con quella pop rock della musica italiana.

Da quel momento sono tre gli album prodotti, con brani e video che ricevono premi nazionali.

In apertura i Mandrake presentano il loro secondo disco “Dancing With Viga”, ascoltabile su Rockit e Spotify. La band nasce nella primavera 2010, a Livorno.

Nel gennaio 2012, esce per l’ex etichetta Forears il disco d’esordio “Zarastro”, 11 brani in cui la musica folk si mescola a quella classica, il pop autodidatta con la musica accademica. Il tutto cantato in lingua inglese. Il disco permette alla band di girare in lungo e in largo tutta l’Italia e anche parte dell’Europa (con date in Germania, Svizzera e Francia) mettendo insieme più di 50 concerti.

A gennaio 2014 registrano il nuovo disco, “Dancing with Viga”, che vede due importanti collaborazioni: la prima con la cantante Lisa Papineau, artista losangelina che vanta collaborazioni con gli Air, la seconda con l’unica orchestra italiana di ukulele, il Sinfonico Honolulu, vincitori del premio Tenco 2013 per l’album “Maledetto colui che è solo” realizzato con Mauro Ermanno Giovanardi.

Biglietti: intero 8 euro, ridotto 6 euro.