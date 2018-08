Nove ballerini per Quattro Stagioni

Genova. Nove ballerini come un unico corpo che pulsa, cresce, si evolve e gioisce. Sono lo Spellbound Contemporary Ballet, compagnia italiana di danza contemporanea tra le più apprezzate nel panorama nazionale, che Genova ha già conosciuto la passata stagione con lo spettacolo Carmina Burana.

I danzatori portano in scena il ciclo della Natura, tradotto in danza sulle celebri musiche di Antonio Vivaldi e nuove creazioni coreografiche di Mauro Astolfi. Una visione nuova, profonda e innovativa delle Quattro Stagioni di Vivaldi, in un susseguirsi crescente di momenti molto emozionanti.

Biglietti da 19 euro, inizio ore 21.