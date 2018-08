Notte latina con stage e ospiti al Caribe

Genova. Venerdì 25 agosto 2017 al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) continuano gli appuntamenti del weekend latino nella doppia sala all’aperto e in quella interna climatizzata. Questa settimana si festeggia la Noche Cubana, per celebrare al meglio i ritmi dell’isola che più rappresenta il mondo caraibico: dalle 22 stage gratuito di rueda, in preparazione all’evento benefico di rueda in Piazza De Ferrari, musica di dj Basilio Perez Sarria de Cuba e di Mauricio “El Bimbo” Hernandez e animazioni con Latin Mix, Amelia de Martis, Alex Colombiano, Bryan Perez e Christian Graziano.

Ingresso 10 euro con consumazione (ridotto 9 euro, per tesserati 8 euro). Info: 335207103.