Notte dei desideri al Goa Beach

Genova. Venerdì 1 settembre 2017, dalle ore 22, al Goa Beach di Corso Italia (Lungomare Lombardo) continuano gli appuntamenti con il venerdì disco & latino coordinato dallo staff del Cezanne. Nel primo weekend di settembre l’appuntamento è con la Notte dei Desideri, in cui ognuno potrà lanciare al cielo la propria lanterna luminosa ed esprimere un desiderio. Come sempre, la colonna sonora della serata sarà la musica latina nella pista in spiaggia con le animazioni di Raul e Glemyr Hernandez, e quella disco e revival nella pista a bordo piscina con dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino e il vocalist Franco Nativo.

Costo prima consumazione 10 euro. Per info e tavoli: 3474224027.