Notte Bianca di san martino d\'Albaro

Il Nostro CIV è lieto di invitarVi alla terza edizione della Notte Bianca di San Martino!

Il programma della serata prevede come ogni anno tanta festa e allegria da condividere insieme ai commercianti, alle associazioni e ai residenti del Nostro quartiere.

Saranno presenti due Live Band, una in Piazza Remondini ed una in Via San Martino, due postazioni Karaoke, una in Via Puggia ed una in Via Borgoratti, una postazione per il divertimento dei bambini in Via Lagustena ed il Gruppo degli Alpini preparerà da mangiare per tutti in Piazza Remondini!

Inoltre una grandissima novità! In Piazza Remondini il CIV organizzerà la prima edizione del concorso “MIGLIORE ATTIVITÀ DEL CIV 2019” per premiare tutte le attività commerciali e associative che da anni sono punti di riferimento per il Nostro quartiere e naturalmente i loro affezionati clienti!

Al termine della festa, infatti, si terrà la lotteria tra tutti i partecipanti con l’estrazione di tre fantastici viaggi per un valore complessivo di 1000 euro!!!

Non prendete impegni per venerdì 19 Luglio..

la Notte Bianca di San Martino Vi aspetta!