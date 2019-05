Evento ludico per famiglie con l’Associazione Quintorno e Mamme per la Pelle. Verso le 18 interverrá il comico Antonio Ornano. Il messaggio, che é anche lo slogan di Mamme per la Pelle, è che la Vita è una storia a colori. Il colore della nostra elle è quello dei nostri figli non deve implicare nessuna differenza. L’amore non ha colori.