Io non ho mani che mi accarezzino il viso

Genova. Due attori, Aida Talliente e Andrea Trapani, una domanda: qual è il personaggio della letteratura teatrale la cui fragilità sembra riguardarti? Le cui parole potresti dire anche tu, tu in quanto persona e non in quanto attore?

Due le risposte: Santa Giovanna dei Macelli di Brecht e Woyzeck di Büchner.

L’incontro (contemporaneo, fuori e nello stesso tempo dentro le rispettive storie, irreale, non ancora scritto) tra due personaggi della storia della letteratura teatrale. Percorrono strade inevitabilmente parallele, ma qui s’incontrano, si scontrano, sono obbligati al dialogo e hanno un solo punto in comune: la fragilità. Regia di Francesca Macrì.

Biglietti da 14 euro (12 euro ridotto), inizio alle 20.30.