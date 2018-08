Il nome della rosa approda sul palcoscenico

Genova. Il fascino e il mistero di uno dei più importanti romanzi del Novecento italiano risuonano per la prima volta sulle assi di un palcoscenico. Il nome della rosa, l’opera che ha reso ancor più celebre un maestro del pensiero quale fu Umberto Eco, diventa finalmente teatro e va in scena dal 17 al 29 ottobre al teatro della Corte.

Grazie all’adattamento di Stefano Massini, drammaturgo tra i più apprezzati in Europa, e con l’attenta regia di Leo Muscato, la nota vicenda di Guglielmo da Baskerville e del fido Adso (una sorta di Sherlock Holmes e Watson in pieno Medioevo) si muta in un lavoro corale, coinvolgente e appassionante.

Biglietti da 17 euro, inizio alle 20.30.