“Nomadi 55 – Per tutta la vita” all’Arena del Mare

Ultima serata di Palco sul Mare Festival con lo storico gruppo musicale emiliano I Nomadi, la band più longeva del panorama artistico italiano, che ritorna all’Arena del Mare per un concerto di grande fascino. “Nomadi 55: per tutta la vita” è il titolo del loro nuovo tour, pensato per celebrare una carriera che non ha eguali nel panorama italiano.

Cinquantacinque anni di successi tutti raccolti in una notte insieme ad una band che ha conquistato intere generazioni con il loro rock leggero e dai contenuti profondi. Un tour che segue una breve tournée nei teatri di tutta Italia nonché un doppio album contenente tutti i successi della formazione reinterpretate da Yuri Cilloni, nuova voce del gruppo dal 2017.

La band, che ha iniziato la sua prolifica carriera nel 1963, ha nel suo repertorio brani che sono entrati nella storia della musica italiana come Io vagabondo (che non sono altro), Dio è morto (se Dio muore, è per tre giorni poi risorge), Ti voglio, Un pugno di sabbia, Un giorno insieme, Crescerai, Ho difeso il mio amore, Tutto a posto, Canzone per un’amica, Io voglio vivere, Sangue al cuore e Dove si va.

Genova Porto Antico EstateSpettacolo è un’iniziativa per la città promossa e coordinata da Porto Antico di Genova S.p.A. con la co-organizzazione del Comune di Genova.

Info utili

Orario: apertura cancelli ore 20

Biglietti: posto unico seduti

Prezzo: Platea numerata € 30,00 + dp intero; € 25,00 + dp ridotto; tribuna libera € 25,00 + dp intero; € 20,00 + dp ridotto

Prevendite: Happyticket – Mailticket – Discoclub (via san Vincenzo 20R – Genova) – Genova Dischi (piazza 5 Lampadi – Genova)

Organizzazione: Videobox