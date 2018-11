“Noi buoni, tu raddoppi” al centro commerciale Il Mirto

Occasionissima! Nei giorni 23, 24 e 30 novembre e 1 dicembre dalle 17 alle 19 tutti i clienti maggiorenni de Il Mirto possono acquistare al costo di 10 euro un carnet di buoni del valore complessivo di 20 euro spendibili da subito presso tutti i negozi del centro commerciale di corso Alessandro De Stefanis 114.

Ogni carnet di buoni acquisto contiene 1 buono acquisto del valore di 5 euro spendibile presso il supermercato Coop e 3 buoni acquisto del valore di 5 euro spendibili presso i negozi del Mirto. I buoni sono cumulabili fra loro ma non con altre promozioni in corso nei singoli negozi e non potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti che non possono essere oggetto di promozione (tabacchi, giochi AAMS, Gratta & Vinci, valori bollati, ricariche telefoniche, gift card, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani).

I buoni sono spendibili dalla stessa giornata dell’acquisto entro e non oltre il 15 dicembre 2018. Ogni cliente potrà acquistare un massimo di 1 carnet di buoni acquisto al giorno mostrando al personale addetto presso lo stand un documento identificativo in corso di validità.

Durante gli orari di gioco sarà presente un monitor presso la postazione che indicherà il tempo residuo prima del termine della promozione in riferimento alla specifica giornata. I buoni sono acquistabili presentandosi agli operatori presso la postazione allestita in galleria negli orari e nelle giornate indicate della promozione.