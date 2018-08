Night Garden, al Politeama la danza si unisce alla magia di Madre Natura

Genova. Night Garden è evasione pura: unendo l’arte, la danza e le doti acrobatiche dei ballerini alla magia delle ambientazioni tratte dal fantastico mondo della natura notturna, inebria il pubblico.

Una figura bianca, nel buio della notte, spicca su un palco senza scenografia. Appare dalla profondità delle tenebre improvvisando una sinuosa danza in un’enigmatica struttura iridescente, e colorate canne di bambù si librano nell’aria accompagnando i movimenti di esseri simili a grilli. Una poesia che irrompe poi con la dolcezza di una sagoma ricoperta di stelle che si libereranno nel cielo alla fine della loro danza.

In un altro quadro due ballerine illuminate dal chiaro di luna volano leggere in perfetta sincronia, delle figure fosforescenti ondeggiano su altalene fatte di aria e lucciole colorate si trasformano in scattanti atleti. A un tratto questo rassicurante paesaggio diventerà infuocato con la danza di ombre al neon intorno a un castello stregato.

Biglietti a partire da 19 euro, inizio alle 21.