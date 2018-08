Niente sesso, siamo inglesi: va in scena la commedia di TKC

Genova. Una scatenata farsa che debuttò a Londra nel 1971 e rimase in scena ininterrottamente per 16 anni per un totale di 6.761 repliche. Un record mai eguagliato da una commedia.

TKC, The Kitchen Company presenta Niente sesso, siamo inglesi, il racconto di una coppia di novelli sposini che si vede recapitare a casa un pacco contenente materiale non desiderato e piuttosto “scottante”. I due cercheranno di liberarsene, ma senza grandi risultati. E a complicare le cose, l’arrivo in casa loro di sette personaggi…

Lo spettacolo andrà in scena al Politeama Genovese dal 20 al 24 aprile, il 26 e 27 aprile e dal 4 al 9 maggio.

Inizio alle 21, biglietti da 5 a 18 euro.