Nicola Feruglio presenta il saggio filosofico “Cosmoempatia”

Martedì 5 febbraio alle ore 21 Nicola Feruglio presenterà il suo ultimo libro “Cosmoempatia”, saggio filosofico edito dalla BookSprint Edizioni, presso la Libreria La Passeggiata LibroCaffè in piazza santa Croce 21R a Genova.

Oltre all’autore interverranno Giuseppe D’Agostino, curatore della prefazione, Piera Salvatori, responsabile dell’ufficio stampa di Nicola Feruglio.

“Cosmoempatia” è la percezione – visione del mondo nella quale l’empatia risolve ogni separatività fenomenica e ogni dualismo mentale; punto di convergenza tra le conoscenze contro-intuitive della fisica quantistica, l’etica neoplatonica e l’energetismo gnoseologico. Il trattato espone attraverso una varietà di generi letterari (l’analisi gnoseologica, l’articolo antropologico, l’intervista, l’anamnesi e la poesia) quell’ontologia delle relazioni, secondo la quale nessun ente corporeo e spirituale può essere concepito e studiato isolandolo da quel “Tutto”, in cui si manifesta.

Ogni essere percepente, per vocazione, non solo tende all’unità primordiale (l’Uno filosofico, il Tao, il Logos, Atman, Tonatiuh), ma è ontologicamente tale Unità, oltre al dualismo mentale e all’ambiziosa affermazione dell’io. L’empatia per l’alterità, sia essa umana, animale, vegetale o cosmica, come innata artefice di quell’intreccio mistico indissolubile (entanglement) e di quella condizione simpatetica (sympatheia) che è il fine ultimo della nostra presenza qui e ora. Il trattato Cosmoempatia ci propone una particolare sfida esistenziale, quella di oltrepassare la soglia dell’identificazione nel proprio io, nel proprio corpo e nella propria storia biografica, immedesimandosi coscientemente nel Grande Essere (Ohr Ein Sof).