Nicola Berti ospite a “Notti Magiche”

Sarà Nicola Berti il prossimo campione che farà visita a “Notti Magiche”, mostra di maglie da calcio originali indossate dai campioni durante i Mondiali. Berti ha già dato appuntamento ai tifosi e curiosi attraverso un video messaggio disponibile sulla pagina Facebook Notti Magiche SML. L’incontro con Berti è in programma sabato 13 luglio alle ore 18:15 al Castello cinquecentesco di Santa Margherita Ligure.

Nicola Berti (Salsomaggiore Terme, 14 aprile 1967) è un ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, vicecampione del mondo con l’Italianel 1994. Dopo un triennio al Parma (con cui ha ottenuto una promozione in Serie B nel 1984) e uno alla Fiorentina, nel 1988 è approdato all’Inter, conquistando uno scudetto (1988-1989), una Supercoppa italiana (1989) e due Coppe UEFA (1990-1991 e 1993-1994); nel gennaio del 1998 si è trasferito al Tottenham, vincendo una Coppa di Lega inglese (1998-1999), per poi chiudere la carriera con le maglie di Alavés e Northern Spirit. In nazionale ha disputato due Mondiali (1990 e 1994), totalizzando 39 presenze e 3 reti.

“Notti Magiche” è un’iniziativa Ascom “Santa Margherita Ligure e Portofino” e C.I.V. “Costa dei Delfini” con il patrocinio e il contributo del Comune, il patrocinio de La Gazzetta dello Sport e la partnership di Centro Servizi Sef Rapallo.

Le magliette, tutte originali, sono state messe a disposizione, grazie alla società Milano Centro, dal collezionista Federico Enrichetti, fornitore ufficiale del Museo di San Siro e del Museo Casa Milan, espositore alla Triennale di Venezia.

La mostra è aperta venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 all’intero del Castello cinquecentesco. Si richiede un’offerta all’ingresso da devolvere in beneficenza. Hanno già partecipato a “Notti Magiche” Antonio Cabrini, Ivano Bordon e Roberto Boninsegna.