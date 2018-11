“Neroro” – Mostra personale d’arte di Rita Vitaloni

Si inaugura sabato 17 novembre alle ore 17 nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova la mostra personale di Rita Vitaloni “Neroro” a cura di Elisa Podestà, che resterà aperta fino al 28 novembre con orario 15 – 19 dal martedì al sabato. C’è vita rappresa negli strati dipinti da Rita Vitaloni, e una massiccia dose di emotività inferta dentro a quel modo che l’artista ha di produrre – o essenzialmente provocare – una pittura di materia sciolta fortemente dinamica, impreziosita da una ritmica personale che molto bene si presta a disarticolare il razionalismo strutturale del nero che predomina in questa serie di opere.

La mostra “Neroro” nasce, infatti, dall’esigenza dell’artista di portare a compimento un lavoro di ricerca basato su questa tinta come manifestazione di uno stato esistenziale oltre che espressivo. Declinato in varie sperimentazioni materiche, il nero diventa un simbolo in cui non bisogna scorgere un significato negativo, bensì l’origine del tutto, il caos primigenio dal quale può nascere ogni cosa.

È solo grazie alle tenebre che possiamo apprezzare la luce. Simbolismi pittomaterici si accumulano su quanto già definito per mezzo del colore, indicati nella spiccata espressività dei cretti spessi che spezzano – o, con un inversione di senso, completano – l’ordinamento cromatico imposto dall’artista, radicale e spontanea frantumazione che articola la massa colorata seguendo una propria conforme estensione in profondità.

L’inserimento di applicazioni sulla superficie pittorica diventa condivisione e appropriazione dello spazio reale: oggetti di uso comune confluiscono nell’opera diventandone parte integrante, come se il nero inglobasse il vissuto creando uno straniamento prospettico in grado di rivelare il messaggio dell’artista. Rita Vitaloni adottando il nero come strumento comunicativo assolutizza e oggettiva uno spazio anche mentale, aniconico, portatore di un messaggio concettuale ed emozionale ben preciso. L’opera d’arte ricrea una dimensione di pausa dallo scorrere del tempo che ci consenta di riflettere su noi stessi e di ricaricare energie latenti che sprigionate diano vita ad un nuovo inizio.