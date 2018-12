Natalidea – 29esima Fiera Campionaria di Natale

Un’edizione speciale, un contributo concreto per favorire la ripartenza. È dedicata ai commercianti e agli artigiani delle zone colpite dal crollo del ponte Morandi la ventinovesima edizione di Natalidea, organizzata da Fiera di Genova nel Padiglione Blu da venerdì 14 a domenica 23 dicembre.

Una data più prossima al Natale che supera la sovrapposizione con “Artigiano in Fiera” di Milano, consentendo a molte aziende di essere presenti anche a Genova, e un’idea forte nata dalla volontà di mettere a disposizione gratuita (allestimenti compresi) degli operatori uno strumento commerciale in più per recuperare visibilità e maggiori opportunità di vendita, condivisa dall’assessorato al Commercio del Comune di Genova, Camera di Commercio, Ascom-Confcommercio, Confesercenti e CNA. Dieci giorni e dieci sere dedicate alla scelta dei regali, alla preparazione della tavola delle feste e al relax, anche per i più piccini, a cui si aggiunge quest’anno una importante motivazione di visita.

Accanto agli spazi destinati ai tradizionali espositori, una parte importante di Natalidea è stata destinata agli ospiti, nel rispetto delle merceologie tradizionali in esposizione: shopping e artigianato di qualità, prodotti e arredi per la casa, auto, moto e camper, prodotti enogastronomici regionali ed esteri e un’area dedicata alla ristorazione, ai take away e ai truck food per uno spuntino o una cena in relax.

In posizione centrale anche il palco di Family Fun coordinato da Cheidea!, nel palinsesto – accanto alla programmazione di eventi, laboratori creativi e spettacoli per bambini – troveranno spazio iniziative specifiche promozionali per le attività delle zone del Ponente e della Valpolcevera.

Natalidea sarà aperta nelle giornate di venerdì dalle 15 alle 22.30, nei due fine settimana dalle 10 alle 22.30 (domenica 23 chiusura anticipata alle 20), da lunedì a giovedì dalle 15 alle 21.30. Ingresso gratuito e parcheggio all’interno del quartiere fieristico al costo di 5 €.