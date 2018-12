Natale Senza Frontiere

Sabato 15 dicembre dalle h 10 alle 13 e dalle h 15 alle 19 la sede del Gruppo di Medici Senza Frontiere di Genova sarà aperta a tutti per brindare al Natale e sostenere Medici Senza Frontiere.

Sarà l’occasione per incontrare i Volontari del Gruppo di Genova, conoscere il mondo di Medici Senza Frontiere e trovare tante idee solidali da regalare per Natale ai vostri amici e alla vostra famiglia (agende, quaderni, palline di natale, calendari, magliette, libri e tanto altro ancora).

Vi aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in Piazza De Marini 3/4 (ammezzato).

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci:

info.genova@rome.msf.org

3455616811

www.facebook.com/msf.genova