Natale in pista al Cezanne Disco con musica commerciale e revival

Martedì 25 dicembre 2018 al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it) serata speciale per festeggiare il Natale sulla pista commerciale e revival anni ’80 e ’90. Un modo divertente e originale per smaltire insieme le cene natalizie e per continuare i festeggiamenti nel club over 30 più amato della città. A far ballare il pubblico ci penseranno, come di consueto, gli insostituibili dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, con una perfetta selezione musicale tra i più grandi successi del momento e le intramontabili hit dance del passato.

Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.