E\' Natale se...ci sei! a Sestri Ponente

Organizzata dalla Ass.ne La Giostra della Fantasia con il patrocinio del Municipio VI Medio Ponente, la manifestazione, dedicata a bambini e ragazzi e alle loro famiglie, sarà itinerante lungo un percorso che toccherà sei tra i luoghi principali della cittadina, presso i quali verranno allestiti punti in cui i bambini e i ragazzi potranno partecipare ad attività di laboratorio finalizzate alla realizzazione di addobbi e decorazioni per l’albero di P.zza dei Micone che, proprio in questa occasione verrà ufficialmente inaugurato. Oltre ai laboratori, ci saranno giochi e letture animate per bambini di tutte le età e ciascun punto sarà impreziosito dalla presenza di esibizioni musicali dal vivo, che accompagneranno lo svolgersi dell’intera manifestazione, alternandosi alle attività laboratoriali.