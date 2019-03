“NarraNatura Festival. Tanti modi per raccontare la Natura”

Dal 22 al 24 marzo 2019 al Museo di Storia Naturale “G. Doria” di Genova avrà luogo la prima edizione del NarraNatura Festival, una tre giorni di eventi speciali rivolti a tutti, adulti, bambini, con l’intento di sensibilizzare, divertire, far riflettere, emozionare, incuriosire, far riscoprire il piacere dell’incontro e della partecipazione.

Divulgatori, scrittori, naturalisti, storytellers, attori, documentaristi, musicologi e fotografi si alterneranno nella narrazione delle loro esperienze, ciascuno con la propria personale visione della Natura.

Avvicinare le persone anche agli aspetti più curiosi, meno noti, a volte un poco misteriosi o decisamente buffi della Natura ci aiuterà a capire quanti elementi leghino tutte le specie viventi fra loro nei diversi ambienti e quanto a volte un equilibrio sia così fragile da avere la necessità di essere preservato…

Enti promotori del Festival sono il Museo di Storia Naturale di Genova, l’Associazione Didattica Museale, l’Associazione Culturale Èureka e la Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Il Festival è realizzato con il contributo di Latte Tigullio e della Società Amici del Museo Doria ed in collaborazione con Editoriale Scienza e Topsail SpA.

Di seguito il programma di Narranatura Festival:

Venerdì 22 marzo

Ore 19: Benvenuti sul pianeta oceano. La nostra esistenza dipende dal mare e il futuro del mare dipende da noi. Con Mariasole Bianco

Ore 20: aperitivo a cura di Mentelocale Bistrot

Ore 21: Il pianeta sconosciuto. Un viaggio in tutto il mondo alla ricerca degli spettacoli della natura meno noti, con Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli

Sabato 23 marzo

Ore 19: Oltre la Natura – Poteri straordinari o bufale? Con Silvano Fuso

Ore 20: aperitivo a cura di Mentelocale Bistrot

Ore 21: Appunti di un naturalista… e di uno che ha paura dei ragni. La natura e i suoi luoghi (comuni). Con Marco Bertolini e Dario Apicella

Domenica 24 marzo

Ore 10.15: Cappuccetto rosso, verde, giallo. Spettacolo per bambini dai 3 ai 5 anni, con Michela Silvestri e Adm

Ore 11.30: Lupinella. A spasso con i lupi tra parole e musica. Attività per bambini dai 6 anni, con Giuseppe Festa

Ore 15.15: Il pesciolino argentato. Attività per bambini dai 3 ai 5 anni, con Eva Pisano e Adm

Ore 16.30: Un mondo di colori. Attività per bambini 3-7 anni, con Gino Balestrino

Per ulteriori info e prenotazioni:

https://www.facebook.com/events/434045770670928/