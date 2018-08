Nancy Brilli nei panni della Bisbetica domata

Genova. Nancy Brilli è protagonista di un classico senza tempo, ineguagliato capolavoro di William Shakespeare, La Bisbetica domata. Una rappresentazione travolgente e colorata da elementi popolari ed echi della commedia dell’arte che ne fanno un evento da non perdere.

La vicenda sarà arricchita da una verve comica che guiderà in modo parallelo i destini degli attori della compagnia e dei personaggi della commedia. L’immediatezza del linguaggio musicale si sposerà perfettamente con i gusti anche di un pubblico di giovanissimi perché sarà una messa in scena, originale di grande impatto visivo. Il numeroso cast darà vita a un doppio spettacolo in cui ogni ciascuno sarà sia attore della compagnia che personaggio di Shakespeare.

Biglietti a partire da 26 euro, inizio alle 21.