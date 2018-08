Musicart, a Rapallo open day sabato 5 maggio

Link all’evento:

“Masterclass day”, ovvero OPEN DAY PRESSO MUSICART – Rapallo – Via Laggiaro 47. sabato 5 maggio ore 1530

La scuola di musica e sala di incisione MusicArt organizza un “Open Day” sabato 5 maggio presso la sede a Rapallo Via Laggiaro 47 a partire dalle 1530.

Nella giornata si potranno visitare le aule e la strumentazione della scuola e dello studio, nonchè assistere a ben 3 Masterclass musicali gratuite:

1) Pier Gonella (insegnante di chitarra): Tecniche avanzate di velocità di esecuzione. Una serie di esercizi e metodi per sviluppare velocità e precisione nell’esecuzione, nonchè per mettere la tecnica dello strumento al servizio del gusto e delle melodie soliste.

2) Marco Peso Pesenti (insegnante di batteria e percussioni): Cajon e Walkin Cajon. Spiegazione dei molteplici ambiti di utilizzo del Cajon, esercizi basilari per imparare a suonarlo, presentazione dell’innovativo “Walkin Cajon”

3) Giacomo (insegnante di Pianoforte), Imparando PIANO piano. Giacomo presenta il suo metodo di esercizi e testi innovativi che rendono il pianoforte interessante a tutti, soprattutto a chi vorrebbe cominciare a studiarlo ma teme che sia uno strumento “relegato” esclusivamente alla musica classica ed a anni di studio noioso

L’Open day è aperto a tutti, musicisti e non, anche a chi è solo curioso. Sarà anche offerto un rinfreso a tutti i presenti.

Vi aspettiamo sabato 5 maggio alle 1530 presso MusicArt – Rapallo – Via Laggiaro 47.

