Musica per tutti i gusti al Festival Cresta

Genova. Otto giorni di eventi, tra concerti e performance artistiche a ingresso gratuito: “Arbusti for Cresta” è il titolo della serie di eventi in programma questa settimana al Festival Cresta nei Giardini di Plastica a cura del collettivo “Arbusti”.

Lunedì 27 luglio dalle 19 Party anni Cinquanta con concerti dal vivo, dj set e mercatino vintage; martedì 28 luglio dalle 20 Zapata Free Jam Session; mercoledì 29 luglio dalle 18 Improland not the same old jazz, una serata dedicata alla musica live con esibizioni di contemporary jazz, improvvisazioni e world music; giovedì 30 luglio dalle 19 Chi Chek Rimasto?, con esibizioni di psych rock, jazz e funk;

Venerdì 31 luglio dalle 19 va in scena la Notte Greenfog con live di Lenin!, Fungus, Luke and the lion, e gli headliner della serata i Dimartino, Bad Love Experience, Asino, Son e I Muri Emoticon smile; sabato 1 agosto dalle 17 spazio a Genova Urla Festival, con live di Zu, Dresda, White hash e altri; domenica 2 agosto dalle 15 Giardino elettronico, con dj set e musica elettronica.