Musica e festeggiamenti a Cornigliano (Genova)

Dal 17 al 26 Luglio 2020 a partire dalle ore 21:00, presso il Palazzo Bombrini (Via Muratori 5 Genova Cornigliano), si terrà la festa popolare, un’iniziativa aperta a tutti i cittadini.

Durante la serata si alterneranno diversi momenti di spettacolo dal vivo e non solo.

Ogni serata, a partire dalle ore 19.00, prevede la possibilità di gustare cibo locale di vario genere, dalla pizza al comodo street food.

L’ingresso sarà gratuito e così anche il parcheggio (Via Muratori), i posti saranno limitati a causa dell’emergenza Covid.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Turistica e Culturale Pro Loco Cornigliano Ligure e Amici della Musica di Genova, con il patrocinio di Regione Liguria, Municipio VI – Genova Medio Ponente, Società per Cornigliano e UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia).