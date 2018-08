Museo Diocesano: due giorni di eventi

Genova. Sabato 7 aprile, giornata di iniziative a cura del Museo Diocesano, domenica apertura straordinaria del Museo del Tesoro. Si parte alle 15 con un nuovo appuntamento con “Storie e leggende della cattedrale – un itinerario per racconti”.

Un itinerario per racconti, fra storie e leggende, dalle più famose – come la vicenda del cagnolino dello scultore – a quelle meno conosciute, come quella che ha per protagonista il briccone “Serronetto”. Un itinerario da godere con tutta la famiglia, per scoprire il monumento cuore della nostra città, le cui pietre millenarie raccontano una storia lunga almeno novecento anni.

Il percorso coinvolgerà l’esterno e l’interno del Duomo, il Battistero di San Giovanni e la Tribuna del Doge, per concludersi sulle Torri di facciata a 50 m d’altezza.

Per i bambini fra i 5 e gli 11 anni è prevista una scheda-gioco come ausilio di visita.

Primi appuntamenti: sabato 14 aprile, alle ore 15 e sabato 21 aprile alle ore 16. Durata 1,30 h. Biglietti: intero € 12, ridotto € 10 (per chi ha più di 65 anni e per i ragazzi compresi fra i 12 e i 18 anni), ridotto bambini € 5 (fra i 5 e i gli 11 anni – compresa scheda-gioco), gratis 0-4 anni. Su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili allo 010 2091863 (in orario 9-12 e 15-18, da lunedì a sabato) o all’e-mail museotesorogenova@libero.it. Eventualmente anche allo 010 2475127 da lunedì a domenica con orario 12-18, escluso il martedì).

Si prosegue alle 18 con il concerto (gratuito) del coro Soreghina.

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso Capodanno, “Chiese in musica” diventa un format turistico. Appuntamento nel chiostro dei Canonici di San Lorenzo, sede del Museo Diocesano. A seguire, possibilità di visita guidata al chiostro e al museo al prezzo speciale di € 5.

Programma

Al Comando Dei Nostri Ufficiali (Arm. A. Pedrotti)

Monte Canino (Arm. Mingozzi)

Gran Dio Del Cielo (Arm. L. Pigarelli)

Ai Preat (Arm. L. Pigarelli)

Da Udin Siam Partiti (Arm. A. Dodero)

Senti Cara Nineta (Arm. G. Grosselli)

Tranta Sold (Arm. Cauriol)

In Cil ‘E Je’ Une Stele (Arm. A. Mascagni)

Ave Maria (Mus. B. De Marzi)

Benia Calastoria (Par.E Mus. B. De Marzi).

Inoltre ogni domenica il Museo del Tesoro “scrigno” di oggetti preziosi e carichi di storia, sarà eccezionalmente aperto dalle 15 alle 18.

Il recente ritorno del Sacro Catino, dopo un lungo restauro che ha permesso di scoprire attraverso le indagini scientifiche nuovi dati e notizie, spazi e oggetti che raccontano frammenti di storia della città di Genova.

Oltre al già citato Sacro Catino oggetto-simbolo della storia della città, giunto a Genova nell’epoca delle Crociate, si potrà conoscere la storia del Piatto della testa del Battista, dell’ Arca processionale per Ceneri del Battista e pochi sanno che abbiamo anche la Bolla di consacrazione della Cattedrale , che ci ricorda un anniversario particolare che proprio quest’anno ricorre : 900 anni della nostra Cattedrale.

Per info e prenotazioni: Costo € 6. Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 (orario: da lunedì a domenica 12,00-18,00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it e Biglietteria Museo del Tesoro tel. 010 – 2091863 da lunedì a sabato 9-12 e 15-18.