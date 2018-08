Museo Diocesano: concerto con aperitivo e opere d’arte

Genova. Il Museo Diocesano fa scoprire la bellezza dei suoi spazi, in particolare del Chiostro duecentesco, grazie a 2 concerti realizzati in collaborazione con il Conservatorio Niccolò Paganini, e che si terranno tra maggio e giugno. Ogni data sarà accompagnata da un aperitivo e da una presentazione di alcune opere legate al programma proposto, a cura della direttrice del Museo, Paola Martini.

Venerdì 25 maggio, alle 18 “ PaganiniChorusClarinet10anni” in concerto .

L’organico, diretto da Giuseppe Laruccia, compie quest’ anno dieci anni.

Nato nel 2008 come Laboratorio Didattico comprendente la famiglia dei clarinetti, svolge la sua attività all’interno del Conservatorio di Musica “N. Paganini” di Genova con allievi delle classi dei Prof. Piero Paolo Fantini e Giuseppe Laruccia.

PaganiniChorusClarinet rappresenta un organico quanto mai inusuale, chiamato “coro” poichè i diversi strumenti che lo compongono (clarinetto piccolo, clarinetti in sib, corni di bassetto, clarinetto basso) per estensione e disposizione delle parti ricordano i cori a più voci.

Il repertorio proposto in questa occasione è estremamente vario, dal Cinquecento ai giorni nostri, con trascrizioni e brani originali composti per questo tipo di formazione, e dedicati a questo ensemble da compositori contemporanei. All’interno del Museo si svolgerà quindi un interessante viaggio nel tempo alla ricerca degli strumenti musicali nelle opere del Museo. La musica è “angelica” quando viene raffigurata come suono prodotto dagli angeli, ma anche ritmo e allegria, così come appare nell’affascinante “ciclo dei Mesi”: infatti, all’interno della raffigurazione dei mesi di Maggio e Giugno, viene rappresentato uno spaccato di vita medievale collegato alla musica e al piacere dell’intrattenimento musicale.

Appuntamento al Museo Diocesano (Via T. Reggio 20/r) . Costo 12 euro. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 – 010/2470283 (orario: da lunedì a domenica 12,00-18,00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it