Mostra sui 10 anni del Laboratorio di Ceramica per persone con autismo

Sabato 24 novembre dalle ore 10 alle ore 13 presso la sezione didattica del Museo di Sant’Agostino si terrà l’inaugurazione della mostra dei dieci anni del laboratorio di ceramica di Angsa Liguria. “Con questa mostra, resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Genova e alla collaborazione della Direzione Beni culturali e Politiche giovanili, desideriamo raccontarvi i primi dieci anni del progetto, mostrarvi alcuni degli oggetti realizzati e farvi conoscere i nostri artigiani”, spiega Anna Milvio, presidente di Angsa Liguria.

In occasione dell’inaugurazione interverrà anche la presidente di Angsa Nazionale Benedetta De Martis e verrà proiettato il video celebrativo del Decennale prodotto dal Nicolò Metti, sceneggiatore di “Pita” e “Autismo: una diagnosi 100.000 volti” , vincitore di 10 premi internazionali tra cui l’Entr’2 Marches di Cannes.

La mostra, che rimarrà aperta fino al 1 dicembre, espone gli oggetti decorati dai ragazzi con autismo. Nelle giornate del 27 e 29 novembre dalle 10 alle 16 gli artigiani di Angsa Liguria terranno dei laboratori di decorazione della ceramica a cui sono invitati a partecipare gli studenti delle scuole. La partecipazione è gratuita, è richiesta prenotazione alla segreteria dell’associazione.

“La persona autistica ha immediatamente la visone di quello che sarà il suo lavoro, per cui ho pensato che la decorazione della ceramica fosse molto adatta alla persone autistiche, che sono molto concrete – spiega Ada Carmagnini, maestra della ceramica che ha avuto l’intuizione di realizzazione un laboratorio di decorazione per persone con autismo – Dopo dieci anni di attività speriamo che questo esempio possa divenire un modello per altri diversi laboratori artigiani e quindi contribuire a rendere più facile l’accesso al lavoro per le persone con autismo”.

Laboratorio di Decorazione della ceramica

Consapevoli che il lavoro dà dignità e normalità di vita alle persone con autismo (e serenità alle loro famiglie), e che il lavoro per certe disabilità è difficile da ottenere, alcune famiglie di Angsa Liguria hanno creato il laboratorio nel 2008. Il gruppo di artigiani è seguito da un gruppo di educatori e volontari che li aiutano ad eseguire il lavoro e tutte le attività connesse, curando anche il progetto educativo personale. In questo caso non importa il guadagno, ma il benessere delle persone coinvolte. Il laboratorio si auto mantiene grazie al volontariato.

Il laboratorio si tiene presso la sede Angsa Liguria di via Serino 30 a Genova. Gli oggetti di ceramica sono in vendita contattando l’Associazione, in occasione del Mercatino di San Nicola (Piazza Sarzano, 6-23 dicembre) e dei banchetti di raccolta fondi che l’Associazione organizza periodicamente. Gli artigiani sono in grado di produrre su richiesta oggetti personalizzati utilizzando anche disegni originali. Nel Laboratorio si realizzano circa 2000 pezzi all’anno.

Sono disponibili anche oggetti per bomboniere. In occasione del decennale è stata realizzata la tazze celebrativa disponibile a 12 €.