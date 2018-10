Importantissima tappa a Genova della grande mostra internazionale multimediale “Van Gogh Alive – The Experience” che celebra il grande pittore ritenuto a giusto titolo padre fondatore dell’arte moderna. Il percorso espositivo, studiato appositamente per gli ambienti dei Magazzini del Cotone, segue quello creativo del pittore e particolarmente tra il 1880 e il 1890, decennio durante il quale Van Gogh viaggia da Parigi a Saint-Rémy fino ad Auvers-sur-Oise luoghi diventati fonti di ispirazione per le sue opere più celebri.

La visita consente di immergersi in un ambiente illuminato esclusivamente dalle immagini delle opere del grande maestro, così nitide e reali da coinvolgere emotivamente il visitatore e farlo sentire totalmente inserito nel contesto delle opere (effetto immersivo). Oltre 3mila immagini raffiguranti i quadri di Van Gogh vengono proiettate a pieno schermo grazie alla tecnologia Sensory4™, 50 proiettori ad alta definizione, una grafica multicanale e un suono surround contribuiscono a creare uno dei più coinvolgenti ambienti multiscreen al mondo.

A rendere ancor più suggestiva l’atmosfera generale è la vibrante colonna sonora, con le musiche di Vivaldi, Ledbury, Tobin, Lalo, Barber, Schubert, Satie, Godard, Bach, Chabrier, Satie, Saint-Saëns, Godard, Handel per un connubio giudicato dal pubblico come perfettamente riuscito.

Creata da Grande Exhibitions, società specializzata nella progettazione di grandi eventi artistici itineranti, e prodotta da Time4Fun, in collaborazione con Porto Antico di Genova S.p.A e con il patrocinio del Comune di Genova, la mostra è curata dal critico d’arte Giancarlo Bonomo.

ORARI

Da lunedì a giovedì ore 10.00 – 20.00, venerdì e sabato 10.00 – 23.00, domenica 10.00 – 21.00 Ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura

INGRESSO

Intero: € 14,00

Ridotto 6-12, studenti, over 65, disabili*: € 12,00

Bambini sotto i sei anni: gratuito (accompagnati da un familiare) Ridotto gruppi: € 10,00 + prevendita € 1,00

Ridotto scuole: € 6,00 + prevendita € 1,00

Famiglia: 2 adulti e 2 bambini / 1 adulto e 3 bambini: € 44,00 Maxi famiglia: 2 adulti + 3 bambini / 1 adulto e 4 bambini: € 50,00

Per gli aventi diritto all’accompagnamento secondo la Legge 104/92 l’accompagnatore ha diritto all’ingresso gratuito

INFO E BIGLIETTI

Circuiti Ticketone e prevendite abituali Ticketone.it

Ufficio gruppi, scuole, attività didattiche Tel. 0109861211 – gruppiescuole@tosc.it

C-Way Tel. 0102345636