Mostra: I colori del Giappone

Genova. Inaugura giovedì 9 gennaio alle 17, al Museo d’Arte Orientale E. Chiossone, la mostra fotografica I colori del Giappone, un diario di viaggio, scritto dall’artista Fabio Accorrà con i colori della terra del Sol Levante: dal bianco del Monte Fuji, al giallo del foliage di Nikko, fino al blu intenso del lago di Hakone, passando per l’oro del tempio Kinkakuji di Kyoto e l’arancio dei torii dei santuari shintoisti.

La rassegna, curata da Aurora Canepari, proseguirà sino al 16 febbraio.

In esposizione, non solo le più note mete di viaggio – che ricordano i paesaggi delle stampe meisho-e della produzione artistica giapponese del XIX secolo – ma anche luoghi più insoliti dal forte fascino cromatico. Il carattere distintivo della fotografia di viaggio di Fabio Accorrà è l’attenzione al colore, nei paesaggi come nei soggetti.

Le foto esposte al Chiossone sono tratte dal libro di Accorr The Colors of Japan (Erga, 2019), ma in questa occasione vengono presentate al pubblico con una nuova selezione e accompagnate dai commenti di viaggio dell’autore e da approfondimenti sui colori nella cultura giapponese, elementi che guideranno i visitatori in un percorso ideale alla scoperta della bellezza del Giappone.

Fabio Accorrà (Genova, 1984) è un travel blogger e fotografo autodidatta. Da sempre appassionato di viaggi, già da piccolo si avvicina al mondo fotografico sviluppando i primi rullini e utilizzando le prime Polaroid. Col tempo e i tanti viaggi in giro per il mondo arricchisce il proprio repertorio fotografico e nel 2016 fonda il blog Viaggiare senza confini: un diario di viaggio personale, ricco di racconti e fotografie, che negli anni si è sviluppato e allargato per ospitare esperienze e contributi di altri viaggiatori. È autore di “La magia dello Sri Lanka” (Delos Digital, 2017) e di “The Colors of Japan”, pubblicato da Erga Edizioni nel 2019: da questo libro fotografico sono tratte le opere della mostra, realizzate durante il suo tour del Giappone del 2018 e presentate per la prima volta nella apprezzata esposizione fotografica del 2019, presso il Consolato Generale del Giappone a Milano, organizzata dall’Associazione Giapponese del Nord Italia “Nihon Jinkai”.

Orario:

da martedì a venerdì h 9/18.30

sabato e domenica h 9.30-18:30

lunedì chiuso

L’accesso alla mostra I colori del Giappone è compreso nel biglietto d’ingresso al museo. Intero € 5, Ridotto € 3

Gratuito: da 0 a 18 anni e alla domenica, per i residenti nel Comune di Genova