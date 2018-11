Da sabato 1 a domenica 9 dicembre dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17:30 festeggiamo insieme in via Teglia 59 a Genova. Viviamo insieme i momenti della nascita della Parrocchia Sant’Anna di Teglia e non solo.

Sabato 8 dicembre alle ore 16 il Coro del Monte Bianco eseguirà canti natalizi e reciterà poesie in genovese. Dopo la Santa Messa verrà offerto un rinfresco.