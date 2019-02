Mostra dedicata al poeta Manuel del Cabral, dal 21 febbraio al 6 marzo al Centro di cultura, formazione e attività forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova

Il Centro di cultura, formazione e attività forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova, via XII Ottobre, 3, secondo piano, ospita dal 21 febbraio la mostrra “De este Lado del Mar” dedicata al grande poeta dominicano Manuel del Cabral. La mostra è in collaborazione con l’Ambasciata italiana della Repubblica Dominicana e col Consolato Generale della Repubblica Dominicana a Genova e resterà aperta fino al 6 marzo con orario 10-18 dal lunedì al venerdì.

All’inaugurazione, alle 17,30 del 21 febbraio, l’attore Fabio Massimo Amoroso reciterà alcune poesie dello scrittore.

In esposizione sono 25 fotografie realizzate dal gruppo di donne dominicane “Visiones por Ocho” e tre lienzografie di Alejandro Cabral, figlio del poeta. La lienzografia è una particolare stampa digitale realizzata su tela (chiamata anche giclée). Gli artisti si sono stati ispirati a una poesia di Manuel del Cabral che, tradotta in italiano, sarà esposta accanto alle fotografie,.

Manuel Antonio Cabral Tavárez (1907 – 1999), meglio conosciuto come Manuel del Cabral, è stato scrittore e poeta. Figlio di un noto politico dell'”era Trujillo”, non accettò le indicazioni paterne che volevano strudiasse legge. Lasciò le aule universitarie e, per seguire la propria passione per la poesia, lavorò come tipografo e come libraio. Nel 1938 entrò nella carriera diplomatica in cui rimase per trent’anni, vivendo a Washington, Bogotá, Lima, Panamá, Cile e in Argentina.

La sua poesia tratta temi politici, amorosi, filosofici e sociali (in particolare sul lavoro e sull’ingiustizia della società) ed è considerato una delle voci più significative della poesia “negrista” latinoamericana.

Scrisse anche vari romanzi e ricevette parecchi premi letterari