Mostra d’arte “Lo sguardo al di là della materia”

L’incontro fra due artisti che, attraverso le rispettive e diverse tecniche, volgono lo sguardo alla profondità dell’animo, scalfendo la superficie della materia – i colori a olio per Annalisa Bonafini e la ceramica nelle forme in gres e raku e negli ingobbi per Gianmario Vigna – per arrivare a un fondo di verità artistica, di profonda riflessione sulla vita che si esalta nelle forme e figure che i due artisti sanno elaborare con tecnica matura e particolarmente commisurata alle rispettive tecniche e alla loro sensibilità artistica.

“Lo sguardo al di là della materia” è la mostra che si tiene a Genova, presso Divulgarti Eventi Ducale, dal 16 al 30 novembre, e che vede protagonisti Annalisa Bonafini e Gianmario Vigna, valenti artisti accomunati dall’uso sapiente della materia in pittura e ceramica.

Una mostra che fa della sensibilità, del “sentire” l’arte e la materia, il proprio centro, attraverso due esperienze differenti ma che ben si accostano l’una all’altra e si amalgamano, come si evince dalle opere esposte. Se i celebri ritratti di noti personaggi di Annalisa Bonafini ci offrono la profondità e la meditazione dei volti e degli sguardi, le terrecotte di Gianmario Vigna ci portano dentro l’inconscio che abita l’artista e che emerge dalle crete ingobbiate, dalle alte temperature del gres e dalla scena intensa che riveste di colori e pigmenti le forme che il fuoco, talvolta arbitrariamente, ci predispone e mostra nelle opere raku. Un invito alla meditazione sull’arte, a lasciarsi portare dentro il segno, il graffio, la pennellata, la scalfittura per riscoprire il piacere del bello, ponendo lo sguardo oltre la sensazione che la materia, così abilmente trattata, è in grado di trasmetterci.

Annalisa Bonafini, nata a Roma ma attiva artisticamente a Mantova, ha trovato sin da giovanissima la sua strada verso il disegno e la pittura, facendone un’esigenza espressiva e una forma comunicativa di sempre crescente spessore. Insegnante in istituti pubblici, riesce a coniugare la conoscenza dell’animo e della psiche umana con la creazione artistica, ponendo su tela l’esperienza di uno sguardo che sa andare oltre la superficie e comprendere la profondità delle anime e delle loro inquietudini.

Gianmarco Vigna, cuneese, ceramista e artista, figlio e nipote d’arte – il padre Guido è un apprezzato e importante ceramista che opera nel suo atelier a San Berardo di Cervasca, in provincia di Cuneo, mentre lo zio Claudio è un valente pittore – utilizza le tecniche della terracotta per far emergere una poetica talvolta fantastica, altre volte contemplativa. Lavorando al tornio ha appreso il gusto per le forme, che traspone nelle sue creazioni in gres e raku, dove la tecnica del fuoco diventa costante ricerca di colorazioni, pigmentazioni, increspature della terra, composizione di smalti che danno forma e colore alle sue opere, ponendo lo sguardo su ciò che, proprio oltre la materia, si fa più vivo e intenso.

La mostra è visitabile dal martedì al sabato dalle ore 14 alle 18 (sabato su appuntamento) presso Divulgarti Eventi Ducale, Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, in piazza Matteotti 9 a Genova. Il vernissage si terrà sabato 17 novembre alle ore 18.

LO SGUARDO AL DI LÀ DELLA MATERIA

Mostra d’arte di Annalisa Bonafini e Gianmario Vigna

Direzione artistica e cura: Loredana Trestin

Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi