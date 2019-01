Mostra d’arte contemporanea “Ricordati di Me”

Conservare nella momoria, rammentare, tutti vorremmo essere ricordati da qualcuno per qualcosa che abbiamo fatto o detto, come ha scritto Baden Powell, “nel vostro passaggio in questo mondo, che ve ne accorgiate o no, chiunque voi siate e dovunque andiate, state lasciando dietro di voi una traccia. La vostra traccia è segnata da azioni, dalle frasi che dite e dalle parole che scrivete. Le azioni sono pietre miliari stabilite in modo permanente; le frasi sono soltanto orme che il tempo può alterare o cancellare; le parole scritte sono tacche coscientemente lasciate sugli alberi”.

In modo analogo le opere d’arte rappresentano una traccia tangibile di cio che siamo, inevitabile che in funzione di questa possiamo essere ricordati. In questa mostra di arte contemporanea, 13 artisti si faranno ricordare per atmosfere che sono le esperienze di questo mondo, momenti di vita e personaggi rivissuti in chiave personale, fatti e luioghi che segnano il nostro tempo, una concezione dialettica tra spazio e tempo, realtà e fantasia sottolineata da un’elaborazione cromatica che risalta le ambientazioni e definisce i particolari. Sensibilità e fantasia indagano nella sfera dell’oggettività e del possibile, dando forme e colori anche ai concetti.

Vernissage: venerdì 18 gennaio ore 17:30

Artisti partecipanti: Lorenzo Bottari, Natascia Finocchiaro Maurino, Giovanni Gargano, Vincenzo Gualano, Thomas Lanzi, Sara Leccese, Pasquale Mansi, Marco Marciani, Rafaele Mattera, Lara Motterlini, Silvia Paci, Andrea Vandoni, Francesco Zampieri