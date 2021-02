Mostra d\'arte contemporanea \"Controparte\"

COMUNICATO STAMPA Esposizione d’arte contemporanea “CONTROPARTE”

Genova, Palazzo Saluzzo dei Rolli, CAD Creativity Art Design, via Chiabrera 7/2 dal 12 al 26 febbraio 2021

Evento inaugurale venerdì 12 febbraio 2021, ore 17.30

Informazioni e partecipazione alla mostra: https://www.facebook.com/events/1884831871680005

Si inaugura a Genova, venerdì 12 febbraio 2021, presso CAD Creativity Art Design, Palazzo Saluzzo dei Rolli, via Chiabrera 7/2, la mostra d’arte “Controparte”. La mostra, curata da Loredana Trestin con la collaborazione di Maria Cristina Bianchi, l’ideazione dell’Associazione ARconTE e l’organizzazione di Divulgarti, si tiene dal 12 al 26 febbraio 2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.

Solitamente la parola ‘controparte’ identifica la parte avversaria che si confronta in antitesi con un’altra. Le opere esposte in questa mostra di arte contemporanea, vogliono mettere il fruitore in una posizione di attenzione, in quanto gli artisti cercheranno di provocare visivamente lo spettatore. Provocazione intesa come modalità di riflessione in relazione alle tecniche, alle te- matiche, all’uso del colore e delle forme rappresentate.

Usually the word ‘counterpart’ identifies the opposing party who is confronted in antithesis with another. The works exhibited in this contemporary art exhibition want to put the viewer in a position of attention, as the artists will try to visually provoke the viewer. Provocation understood as a way of reflection in relation to the techniques, themes, use of color and forms represented.

Il vernissage della mostra “Controparte” è alle ore 17.30 di venerdì 12 febbraio 2021 e l’esposizione resta aperta sino al 26 febbraio 2021, con orario 14 – 18 dal lunedì al venerdì, sabato su appuntamento.

Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Olga Aksenova, Izabelė Čebatoriūnaitė, Sara Di Roma, Vanessa Freuler, Simão Matos, Lerox Maze, Wendoly Monteiro da Costa, Nicoletta Pessani, Pintor Art, V. Valima.

Direzione artistica e curatela: Loredana Trestin Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi Responsabile organizzativo: Valentina Maggiolo

Selezionatori d’arte: Beatrice Cazzulo, Giacomo Lazzara, Monica Mincolelli, Martina Montagna, Delia Nicolini e Giulia Orlandi

Art direction e web: Anna Maria Ferrari

Ufficio Stampa: Piero Cademartori, Elena Bozzano

Divulgarti, nata a Genova nel 2015 da un’idea di Loredana Trestin – gallerista e curatrice d’arte – opera attraverso la proposta culturale, in primo luogo organizzando mostre d’arte di artisti contemporanei in alcuni luoghi ricchi di storia culturale e di prestigio, come Palazzo Ducale e Palazzo Saluzzo dei Rolli a Genova, o Palazzo Zenobio a Venezia, sede della Biennale d’Arte, o in atelier di via Monte Napoleone a Milano e in altre location nazionali. Le mostre e le iniziative culturali sono affiancate da incontri, conferenze, seminari, aperitivi con l’autore, piccoli spettacoli, per coniugare l’arte ai temi del dibattito e dell’approfondimento culturale. Sovente favorisce l’incontro tra arte e imprese, nello spazio Business Atelier dedicato appunto all’esposizione di aziende, studi di design, artigiani, case di moda in un contesto riservato all’arte, così come l’incontro tra artisti e mondo della scuola, attraverso laboratori per bambini e ragazzi e inserendo giovani studenti in un percorso pre lavorativo nei diversi settori per l’organizzazione di mostre ed eventi d’arte.

