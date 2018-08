Mosaic and Mixed Media a Palazzo Ducale di Genova

Genova. Sabato 1° settembre alle 18.30 presso Spazio46 di Palazzo Ducale a Genova Art Commission Events presenta MOSAIC AND MIXED MEDIA a cura di Lorenzo Mortara. In mostra l’installazione collettiva itinerante Mosaic: un mosaico composto da opere 20×20, di tecniche miste allestite in maniera originale, in una serie di ambienti espositivi selezionati per promuovere le ricerche artistiche personali in piccolo formato. Il progetto Mosaic, iniziato nel 2016, in questa occasione, come in altre già realizzate, è proposto in contemporanea alla mostra Mixed Media: un’esposizione a tema libero, su formato medio, di opere a tecnica mista.

La mostra presso Spazio46 di Palazzo Ducale, a Genova, è visitabile fino al 13 settembre nei seguenti orari: dal martedì al sabato mattina 16.00 – 19.00

MOSAIC

Aglaja – Maristella Angeli – Monia Antonioli -Adriana Bacigalupo – Camilla Bagna – Adriana

Balazova – Rita Barbero – Etta Lisa Basaldella – Graziella Baseggio – Raffaella Bisio – Beatrice

Bobst – Elena Boschieri – Roberta Buccellati – Virginia Cafiero – Michela Cescatti – Rossana

Chiappori – Mario Cicalese – Franca D’Alfonso – Liana Degan – Adriana Desana – Valeria De Sena

– Annalisa Di Meo – Dieffe – Francesco Donato – Anna Maria Ferrari – Filiberto Maria Festa – Astri

Frascio – Ornella Gario – Flavia Gattoli – Maria Luisa Gravina – Alessandra Guenna – Carolina

Italiani – Vittorio Ivaldi – Daniela Kalepyros – Mirella La Rosa – Giorgio Levi -Teresa Maggiore –

Rita Malaguti – Antoh Mansueto – Cristina Mantisi – Mauro Martin – Sara Novelli – Tiziana Nucera

– Gabriella Oliva – Riccardo Panusa – Tina Parotti – Lucia Pasini – Lilly Peirano – Pietro Perrera –

Cristina Piscini – Marco Ponte – Marina Profumo – Mariella Relini – Carlo Rognoni – Daniela

Rombo – Marina Rossi – Gianna Turrin – Carla Vanelli – Alessandra Vinotto – Mariana Wasser –

Eleni Zafiropulos – Alex Zeno

MIXED MEDIA

Adriana Bacigalupo – Carlo Ballerio – Raffaella Bisio – Virginia Cafiero – Franca D’Alfonso –

Filiberto Maria Festa – Alessandra Guenna – Rita Malaguti – Gabriella Oliva – Tina Parotti – Lucia

Pasini – Lilly Peirano – Mario Pepe – Marco Ponte – Carla Vanelli – Alessandra Vinotto