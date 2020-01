“Morire di amianto”, presentazione del libro

Iniziativa di presentazione del libro scritto dal medico del lavoro Gino Barbieri di Brescia, dal titolo “Morire di amianto”; inserisco locandina-invito.

La presentazione sarà un’occasione per parlare del tema “amianto”; ci sarà lo spazio per interventi anche non preordinati, quesiti e un po’ di discussione (ovviamente nei limiti delle 2 ore in cui è disponibile la sala). E’ prevista la partecipazione in particolare (anche se ovviamente non solo) di magistrati e avvocati, interessati ai risvolti giudiziari e legali in tema di amianto e danni alla salute conseguenti.