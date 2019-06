Moni Ovadia nei Dialoghi di Teatro Pubblico Ligure

Dopo il prologo con Lauro Magnani a Palazzo della Meridiana, la XII edizione dei “Dialoghi sulla rappresentazione”, dedicata quest’anno all’Ingegno, prosegue sabato 8 giugno alle ore 16 a Palazzo Pallavicino con la lactio di Moni Ovadia “L’ingegno di Ulisse e la gara dell’arco”. La rassegna è ideata da Sergio Maifredi, prodotta da Teatro Pubblico Ligure, sostenuta da Comune di Genova e Regione Liguria.

Partendo dal tema dell’affresco di Luca Cambiaso “Ulisse saetta i Proci”, tema dell’incontro con Magnani, Ovadia sviluppato una sua riflessione su Ulisse e sulla restaurazione del potere. Da un artista noto per la sua capacità di raccontare, ascolteremo parole antiche per pensieri nuovi, una lettura di un tempo mitico nostro contemporaneo. Dopo i Dialoghi a Genova, la sera di sabato 8 giugno Ovadia sarà in scena all’anfiteatro romano di Albenga con “Odissea un racconto mediterraneo”, nell’ambito della rete STAR- Sistema Teatri Antichi Romani.

“Dialoghi per la rappresentazione” proseguirà con David Riondino (26 giugno), Amanda Sandrelli (sabato 6 luglio), e a settembre con Piergiorgio Odifreddi con il nuovo spettacolo di Teatro Pubblico Ligure, Dalla Terra alle Lune – Un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Keplero e Huygens, Luca Leoncini, Farida Simonetti e Massimo Minella.