Moni Ovadia e Vauro per Mediterranea Saving Humans al Teatro Modena

Venerdì 16 novembre alle ore 21 il Teatro “Gustavo Modena” ospiterà una serata speciale ad offerta libera a sostegno di Mediterranea Saving Humans. Gli attori Moni Ovadia, Eva Cambiale, Pino Petruzzelli, il disegnatore Vauro, il giornalista Marco Preve, l’armatore sociale Alessandro Metz e il manager genovese Giorgio Moroni con i loro interventi ci racconteranno il progetto di Mediterranea Saving Humans.

Promuovere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà. È questo il sentimento che ha portato alla nascita di Mediterranea Saving Humans, una rete civica costituita da un folto ed eterogeneo gruppo di associazioni, dall’ARCI all’ANPI, dalla Comunità di San Benedetto al Porto di Genova a Ya Basta di Bologna, da Sea-Watch a Greenpeace solo per citarne alcune, a cui man mano se ne vanno aggiungendo altre. Il primo obiettivo è stato dare vita a un presidio di monitoraggio e soccorso ai migranti nel Mare Mediterraneo. Per farlo hanno messo in mare una nave che batte bandiera italiana, la Mare Jonio, inizialmente acquistata grazie al sostegno di Banca Etica e all’intervento di alcuni parlamentari.

La nave si sostiene grazie a un crowdfunding a cui chiunque può partecipare e che a oggi ha già raccolto una cifra di oltre 300mila €, pari alla metà del costo di cui si deve rientrare per l’acquisto della nave stessa. In tutta Italia numerosi scrittori, artisti operatori del sociale e semplici cittadini stanno promuovendo e partecipando a iniziative come quella di Genova, per portare a conoscenza del maggior numero di persone possibili quest’avventura.

Mediterranea Saving Humans nasce e cresce dal basso: non è una ong bensì si definisce come “un’azione non governativa, progettata e realizzata da organizzazioni di natura differente e singole persone, aperta a tutte le voci – laiche, religiose, culturali e sociali – e a tutti i contributi di chi vorrà sostenerla e farne parte”.

La serata al Teatro Gustavo Modena è promossa da Comunità San Benedetto al Porto, Cooperativa il Biscione, Arci Genova. Aderiscono ANPI Genova, Lega COOP Liguria, Suq Genova, CSOA Zapata. La serata di spettacolo sarà anticipata da un aperitivo multietnico curato da Nati per Soffriggere alle ore 19.