Molassana, show della Perseo Miranda Band tra inediti e grandi classici della musica italiana

Genova – Venerdì 27 dicembre (ore 21) al Circolo Ricreativo di San Gottardo (via Piacenza 212) la Perseo Miranda Band è protagonista di un concerto tra inediti e omaggi ai grandi classici della musica italiana.

Con Guido Razzoli alle tastiere ed Enrico Previotto alla chitarra, il cantante Angelo Spaggiari (in arte Perseo Miranda) presenta alcuni propri inediti. «Faremo scatenare il pubblico con le nostre nuove canzoni – assicura Perseo Miranda – e omaggeremo a modo nostro mostri sacri come Fabrizio De André, Mina, Lucio Battisti e Renato Zero». Non solo musica: durante la serata ci sarà uno spazio dedicato al quartiere. «Da sempre sono impegnato nel sociale – prosegue – e venerdì 27 dicembre invitiamo sul palco anche comitati, associazioni e cittadini della Valbisagno, per discutere delle diverse problematiche che attanagliano la vallata». Angelo Spaggiari (in arte Perseo Miranda) è un cantante storico italiano heavy metal che conta sette album e diversi singoli. Inserito nell’attuale guida “Metal Progressive Italiano” (Arcana) di Massimo Salari, Perseo Miranda è collocato tra gli artisti italiani che hanno tentato di modificare le coordinate del metal. È inoltre un personaggio onnipresente nelle tv sia locali, sia nazionali.

Ingresso a offerta libera.