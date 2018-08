Mogol: musica e parole a Villa Bombrini di Cornigliano

Genova. Domenica 6 agosto alle 21 “Mogol per Cornigliano Amarsi un po’”. L’appuntamento, organizzato da Piero Ghisolfi in collaborazione con Raffaella Rocca, sarà a Villa Bombrini. Un vero e proprio talk show con aneddoti e retroscena sulla sua lunghissima carriera di autore per i più grandi artisti della musica italiana, non solo Lucio Battisti, ma anche Celentano, Cocciante, Mina, Gino Paoli e molti altri.

Ad accompagnare la serata musica con la band Era Ora di Luca Borriello, con le voci di Serenella Di Pietro Paolo e Michela Resi. Conduttore e moderatore della serata Giorgio Primicerio.

Biglietto: 15 euro.