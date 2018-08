Mix Imprò – Cabarettisti contro improvvisattori è una sfida tra cabarettisti e improvvisatori!! Lo spettacolo è presentato da Andy Ferrari, colonna del gruppo Maniman. Partecipano Federica Sassaroli (Copernico), Andrea Carlini (Zelig), Alessandro Bianchi (ex Cavalli Marci), Francesco Ferrara (Maniman Teatro), Grazia Longobardi (Maniman Teatro) e Andrea Gaetani (Italian’s Got Talent)

Maniman Teatro è un’associazione di promozione sociale che ha l’obiettivo di diffondere l’improvvisazione teatrale in Genova e in Liguria.

La Compagnia propone spettacoli completamente improvvisati in diversi formati, dal contenuto sempre originale e – come richiede il teatro d’improvvisazione nella sua forma più pura – ispirato dai suggerimenti del pubblico presente in sala. L’associazione è anche Scuola di Teatro e programma un calendario di corsi orientati a molteplici discipline in campo artistico. I corsi annuali sono orientati a formare attori-improvvisatori, con prospettiva performativa di breve termine (come parte integrante della propria formazione, gli allievi hanno occasione di cimentarsi sul palco anche durante il corso).

I workshop intensivi trattano temi affini e complementari all’improvvisazione teatrale (e.g. scrittura creativa, musicalità&movimento, monologo). La vocazione didattica di Maniman Teatro si concretizza anche in seminari intensivi nei quali il teatro d’improvvisazione è utilizzato come strumento innovativo proposto a specifiche categorie di professionisti (e.g. insegnanti, educatori, operatori socio-culturali, animatori, divulgatori).

Ingresso intero € 13,00 ridotto € 10,00 – apericena + spettacolo € 18,00

La biglietteria è collocata all’ingresso della Villa Imperiale e della Piazza delle feste ed apre a partire dalle 20

Prevendite: Teatro Garage via Repetto 18 r. canc. – 16143 Genova