Mistero Buffo, Ugo Dighero come Dario Fo

Genova. Mistero Buffo è stato uno dei cavalli di battaglia di Dario Fo, la fabulazione che l’ha reso celebre in tutto il mondo, lo spettacolo-contenitore che volava sulle giullarate medievali per planare come un falco sulla satira politica e sull’attualità.

Di quell’enorme patrimonio di invenzioni si fa carico Ugo Dighero, che con il Teatro dell’Archivolto propone una sua interpretazione di due celebri passi del Mistero Buffo. A partire da Il primo miracolo di Gesù bambino, monologo che affonda le sue radici nei Vangeli apocrifi e diventa una parabola di grande, popolare sensibilità.

Il secondo è il travolgente La parpàia topola, tratto dal Fabulazzo osceno del 1982, storia di un contadino sempliciotto cui va in sorte l’enorme eredità del padrone. E lui, misogino e scorbutico, si trova circondato da aspiranti spose.

Inizio dello spettacolo alle 20.30, biglietti a partire da 17 euro.