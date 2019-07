Mister&MissInTour tornano con Thiam e RDG ai Golden Beeach di Albisola

Genova. Sarà il locale Golden Beach di Albisola, in provincia di Savona, ad avere il ruolo di favolosa e radiosa cornice, che ospiterà la giornata all’insegna del Trendy&Fashion dedicata allo sportswear, venerdì 26 luglio.

“Dopo alcuni anni di “stand by” torna FUORIMETRICA Mister&MissInTour presentando un evento fresco e positivo” dice l’ideatrice ed organizzatrice Fabiana Parlato, “Mi sono dovuta un po’ assentare dalle scene mondane, per motivi di studio, ma ho voluto creare un evento unico, per ritornare a far parlare di noi! Sto già lavorando alla preparazione delle selezioni del prossimo anno, ma volevo far capire che la FUORIMETRICA non si è mai veramente fermata ed ha continuato a lavorare, creando nuove collaborazioni con marchi prestigiosi, fortificando anche quelle già esistenti, portando avanti la ricerca di giovani bellezze sul nostro territorio.”

L’evento è dedicato ai marchi di abbigliamento sportivo RDG (Repubblica di Genova) e Thiam. Nel pomeriggio si svolgeranno in spiaggia e nel locale gli shooting fotografici per i due marchi, dove sarà possibile partecipare come spettatori. La sera, invece, dopo il ricco e squisito apericena, ormai storico del venerdì sera ai Golden Beach, si potranno seguire le sfilate di moda sportswear dedicate alle nuove tendenze. Ma non finisce qui. Durante la serata si potrà partecipare ad un vero e proprio shooting fotografico, per puro divertimento, ma anche per provare a diventare i nuovi influencer del marchio Thiam. Nel frattempo con altri divertenti e semplici giochi si potranno portare a casa premi con RDG. In palio anche un book fotografico che verrà omaggiato da FUORIMETRICA. Insomma un mini-village che colorerà la serata dei Golden Beach, tra bellezza e musica, all’insegna della Moda.

I Brand della serata:

THIAM è stata fondata nel 2000 come sportswear & street style brand, made in Italy, dedicato principalmente alla danza.

In pochi anni è cresciuto ed ha allargato la produzione rispondendo alle esigenze di tutte le tipologie di fitness e di danza urban. Ha fornito abbigliamento alle palestre, associazioni e centri sportivi, allenatori e presenter internazionali.

RdG: dal 2004 RdG Sportswear “Repubblica Di Genova”, veste il tempo libero dei Liguri e ormai anche di tante altre città. Nei prossimi mesi è in programma una nuova distribuzione del brand, che allargherà il campo d’azione, individuando nuovi punti vendita in varie città e in località turistiche.

Presenta la serata Fabiana Parlato.

Regia di palco e coordinamento backstage a cura di Erica Zanarini.

Hair Stylist Alessandra Macrillò per Hair300 e Monica Ferrando per Monica Effe

Foto Shooting a cura di Diana Lapin

Da ricordare anche la serata di sabato 27 luglio: FUORIMETRICA organizza Mister&MissInTour-Miss Genoa, all’interno della Festa per i 20 anni del Genoa Calcio Femminile-Società Genoa CFG1999 (CFG), che si terrà dalle ore 21.00 c/o “Genoa Sport Village Gavette”, via Delle Gavette 25, a Genova.