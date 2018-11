“Miss Universo” di Walter Fontana con Eleonora D’Urso

Un interprete, dieci personaggi, una grande prova d’attrice. Dopo il grande successo al Politeama Genovese Eleonora D’Urso torna con “Miss Universo” di Walter Fontana dal 23 al 25 novembre in Stradanuova Teatro Auditorium presso Palazzo Rosso in via Giuseppe Garibaldi 18 (ingresso da vico Boccanegra).

Laura, una donna nevrotica, arrendevole, ipercritica e con il coraggio di un topolino, è in costante lotta con la sua parte più volitiva, dominante, prevaricatrice… una lotta impari e all’ultimo morso, tra topo e pantera!

In preda ad un attacco di herpes Laura si ritrova nella sala d’attesa del suo dermatologo che sembra non arrivare più. Ore estenuanti di attesa che diventano l’escamotage per raccontare l’universo di Laura, fatto non solo di topi e pantere, ma di antennisti in dialogo con Dio, medici petulanti e incapaci, idraulici senza scrupoli, fidanzati bradipizzati dall’abitudine. Un viaggio a più voci, divertente, illuminante, satirico, grottesco e terribilmente comico, che ci restituisce una riflessione sulla società di oggi in tutte le sue esilaranti sfaccettature.