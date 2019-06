Milena Demartino espone la nuova collezione di “Milady Artist Bags” in anteprima all’Ingrida

Genova – Ha preso il via all’Ingrida di via XX settembre l’esposizione della nuova collezione “Milady Artist Bags” di Milena Demartino, artista, stilista, designer e pittrice genovese. Visitabile dalle 8.30 alle 19, è aperta al pubblico fino al 25 giugno. L’ingresso è libero.

Milena Demartino ha portato la corrente pittorica “Astratto Informale Materico” nel mondo della moda lanciando, in collaborazione con Adriana Riera dello Store Rosenberg, la linea di borse “Milady Artist Bags”. «Un accessorio non è solo tendenza – spiega Milena Demartino – ma un modo per esprimere la propria vena artistica e scappare dalla crescente omologazione». Il concetto di arte Aim (Astratto, Informale e Materico) seguito da Demartino si riflette così nel glamour. «Trasformare in qualcosa di unico un accessorio – prosegue Demartino – significa ribaltarne la concezione e la natura, rendendolo singolare e irripetibile. In questo modo, espressività artistica e originalità si sposano nel segno della fashion art». L’artista genovese è inoltre impegnata in altre due esposizioni di quadri di livello internazionale: a Palazzo Zenobio per la Biennale di Venezia e a La Bastide di Saint-Tropez.

La produzione delle “Milady Artist Bags” è di Rosenberg (via Settembrini 36, Milano).